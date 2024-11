Milan letale in area di rigore, ma dalla distanza nessun gol finora: il dato

Come riporta il sito della Lega Serie A, domani a San Siro arriva l'Empoli e il Milan è chiamato a reagire per non perdere terreno nella corsa Champions. I rossoneri, senza vittorie e senza gol nelle ultime due gare casalinghe, devono ritrovare continuità, puntando su un attacco capace di sfruttare i primi 30 minuti (otto reti segnate).

L’Empoli, compatto e ordinato, punta a sorprendere: dopo due pareggi consecutivi per 1-1, in caso di tris, sarebbe un risultato mai raggiunto prima dai toscani in Serie A. La partita si prospetta come uno scontro tra opposti: il Milan vive di gol interni all’area, il 100% delle reti stagionali, mentre l’Empoli ha mostrato capacità balistiche con due gol decisivi da fuori area nelle ultime partite.