Milan linea verde, tutti i talenti lanciati da Fonseca: da Torriani a Camarda passando alla novità Jimenez

E' tempo di primi bilanci in casa Milan, con i rossoneri che sono reduci dalla vittoria di Verona grazie al gol di Reijnders. La squadra di Fonseca è al momento all'ottavo posto in classifica dietro al Bologna. Una posizione che non può soddisfare i tifosi, in piena contestazione con la società e con Gerry Cardinale. Tornando al focus sul campo, lievi sorrisi possono arrivare dai diversi e talentuosi giovani milanisti lanciati da Fonseca in questa prima parte di stagione.

Lorenzo Torriani

Il giovane estremo difensore classe 2005 ha stupito tutti, soprattutto il tecnico portoghese nella tournèe americana grazie alle sue importanti prestazioni. Abile portiere moderno, ha fatto il suo esordio in gare ufficiali con la Prima Squadra nella triste serata di San Siro in Champions contro il Liverpool. Una notte che resterà per sempre impressa nel cuore di un portiere con talento e con ampi margini di miglioramento. La seconda presenza ufficiale è invece arrivata nella vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo, con Torriani che è subentrato a Sportiello nel corso del secondo tempo.

Alex Jimenez

Classe e velocità, quanta qualità per talento scuola Real Madrid. Il giovane rossonero si è messo in mostra nelle ultime due partite contro Genoa e Verona, con Paulo Fonseca che lo ha schierato titolare a sinistra al posto di Theo Hernandez. Lo spagnolo ha portato una ventata di freschezza nelle ultime due gare dei rossoneri, giocando con grande personalità nonostante i 19 anni e le pochissime presenze in serie A. Per Fonseca, il terzino spagnolo è al momento un titolare di questa squadra: "Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa".

Francesco Camarda

Ormai lo conosciamo tutti. Un ragazzo dalle forti qualità e che già nella passata stagione si era messo in mostra con la Primavera ottenendo poi l'esordio ufficiale in Prima Squadra contro la Fiorentina. Pioli credeva in lui così come Fonseca. Lo possiamo dire? Camarda ad oggi potrebbe far sicuramente di più in Prima Squadra vista l'assenza di Morata (infortunato) e con un Abraham che non può garantire più di quanto stia già facendo. Camarda resta sicuramente una valida alternativa per l'attacco rossonero.

Mattia Liberali

Dove lo metti, sta. Liberali sta dimostrando grande capacità di adattamento in questa stagione. Il classe 2007, infatti, a differenza di Camarda (più spesso in Prima Squadra), sta alternando partite con la Primavera e altre con Milan Futuro in Serie C. L'esordio con Fonseca è arrivato a San Siro contro il Genoa, dimostrando fin da subito la giusta personalità. Un Jolly capace di giocare con entrambi i piedi. Un altro giovane lanciato con coraggio da Fonseca si aggiunge alla lista.