Milan-Liverpool, in corso la vendita in corso dei biglietti ma ci sono ancora diversi tagliandi disponibili

vedi letture

Martedì 17 settembre il Milan di Paulo Fonseca farà il suo esordio in Champions League. A San Siro arriva il Liverpool, ma, nonostante l'importanza della partita e dell'avversario, lo stadio milanese non è ancora sold out. Anzi, andando sulla biglietteria online del club di via Aldo Rossi, è possibile vedere che ci sono ancora diversi tagliando disponibili in quasi tutti i settori dello stadio (anche il secondo blu non è ancora tutto esaurito). Dopo la prelazione per gli abbonati del campionato, da venerdì 6 settembre è in corso la vendita libera dei tagliandi.

Come mai San Siro non è ancora sold out per Milan-Liverpool? Sicuramente il prezzo piuttosto alto dei biglietti influisce, ma la motivazione principale potrebbe essere il malcontento dei milanisti per come è incominciata la stagione e per alcune scelte societarie fatte durante l'estate.