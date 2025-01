Milan, Loftus-Cheek si ferma ancora: nuovo controllo tra una settimana

Non c'è pace per Ruben Loftus-Cheek che è costretto a fermarsi ancora a causa del riacutizzarsi del fastidio al bicipite femorale destro che lo aveva messo ko contro la Stella Rossa, sfida di Champions League dell'11 dicembre scorso. Il centrocampista inglese, che era tornato in campo nel secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter a Riyad, si sottoporrà ad un nuovo controllo tra una settimana. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Sergio Conceiçao che ha annunciato che Loftus-Cheek non sarà a disposizione per Milan-Cagliari di stasera: "Piccolo problemino c'è con Ruben, non ci sarà domani per la partita. Ha avuto una ricaduta ieri, mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico".