Milan, Loftus-Cheek trova il gol in campionato dopo quasi tre anni dall'ultima volta

Con la botta da fuori contro il Cagliari di mercoledì pomeriggio, Ruben Loftus-Cheek è tornato al gol in campionato. Una rete segnata, in un match dei maggiori cinque campionati europei, per la prima volta da quella realizzata con la maglia del Fulham contro l’Everton in Premier League, il 22 novembre 2020. Un'attesa durata quasi tre anni.