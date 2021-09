Milan, lontano da San Siro i rossoneri hanno perso solo 2 delle ultime 29 parite giocate in Serie A

Andando a controllare le statistiche del Milan di Stefano Pioli in Serie A e lontano da San Siro, scopriamo che i rossoneri hanno perso solo 2 delle ultime 29 partite giocate fuori casa (contro la Lazio per 3-0 il 26 aprile 2021 e contro lo Spezia per 2-0 il 13 febbraio 2021). In queste 29 partite i rossoneri hanno ottenuto 22 vittorie e 5 pareggi.