Milan, Maignan è recuperato ma non è partito per Cagliari: tornerà titolare contro la Lazio

Sul volo che ieri pomeriggio ha portato il Milan a Cagliari non c'era Mike Maignan, il quale è rimasto a Milano: come spiega stamattina Tuttosport, il portiere francese ha recuperato dal piccolo problema muscolare rimediato contro il Newcastle e che gli ha già fatto saltare la gara contro il Verona, ma lo staff medico non ha voluto correre rischi e così gli ha concesso qualche giorno in più per recuperare al 100%. Maignan tornerà titolare tra i pali della porta rossonera sabato nel match casalingo contro la Lazio.