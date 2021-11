Milan, Maignan scalpita: ma Tatarusanu prova a insidiarlo

Nella giornata di ieri, Mike Maignan si è allenato in gruppo e sarà quindi a disposizione di Pioli per la gara di campionato contro il Sassuolo. Come sottolinea Tuttosport, il portiere francese si candida ad una maglia da titolare, ma il rumeno Tatarusanu, nella rifinitura di oggi, proverà a strappare un’altra titolarità.