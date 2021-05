Milan, Maignan secondo per percentuale di parate in Ligue 1 in questa stagione

Il Milan perde sì un grandissimo portiere come Gianluigi Donnarumma, ma ne prende un altro altrettanto bravo, Mike Maignan, che in questa stagione ha fatto benissimo vincendo il campionato in Francia con il Lille. Come riportato da Nbc Sports, Maignan ha concluso la Ligue 1 2020/2021 con il 79,1% di parate in relazione ai tiri subiti. Su un totale di 110 tiri subiti nello specchio della porta, il francese ne ha parati quasi l’80%, risultando essere il secondo miglior portiere in Francia in questa classifica dopo Keylor Navas del PSG (80.4%). Inoltre, Maignan ha tenuto la porta inviolata quest’anno per 21 volte, staccando di ben 7 lunghezze lo stesso Navas.