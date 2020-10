Milan, manca un giorno al derby: Ibra è carico, oggi prove tattiche per Pioli

Si avvicina l’ora del derby, e finalmente Stefano Pioli può lavorare con tutto il gruppo a disposizione. Sarà una gara praticamente preparata in 48 ore, perché solamente oggi il tecnico milanista avrà tutti gli elementi per provare la formazione che domani sera scenderà in campo per affrontare i nerazzurri. La squadra si allenerà stamattina mentre mister Pioli parlerà in conferenza stampa alle 14.00. Ibra e Romagnoli torneranno dal primo minuto, mentre sarà assente Ante Rebic ancora alle prese con l’infortunio al gomito.

Zlatan Ibrahimovic è quello più carico tra tutti i giocatori a Milanello: “Tutti volevamo che Ibra ci fosse in questa partita e così è stato. Siamo tutti contenti, ci dà una grossa mano e so che lui è molto carico per questa sfida”, ha confessato il portiere Gianluigi Donnarumma ai microfoni di SkySport. Infatti per lo svedese è stata una sofferenza enorme stare in quarantena a casa dopo aver contratto il Covid, ma fortunatamente per l’allenatore lo avrà a disposizione nella gara più sentita della stagione. Ibra ha un conto aperto con l’Inter, e già nel match del passato campionato aveva provato a mettere in difficoltà i nerazzurri con un gol e un assist, ma alla fine era stata la formazione di Antonio Conte a vincere la stracittadina.

Ibrahimovic ora vuole riprovarci e tornare a esultare per un derby vinto, considerando che al Milan la vittoria manca dal mese di gennaio del 2016. Per l’ultimo derby vinto con Ibra in campo bisogna tornare al 2010 quando lo decise proprio un rigore dello svedese. Ibra è il trascinatore della squadra e il suo ritorno a Milanello ha caricato pure i compagni, il Milan è pronto per affrontare il derby con maggiore determinazione e tanta voglia di riscatto dopo molti derby persi malamente.