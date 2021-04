Milan, Mandzukic può dire la sua nel finale di stagione: buon ingresso oggi contro il Genoa

Nell’importante vittoria di oggi del Milan contro il Genoa, è risultato decisivo l’ingresso in campo di Mario Mandzukic. Il croato, che non giocava da 2 mesi esatti (l’ultima presenza risaliva al 18 febbraio nel match di Europa League contro la Stella Rossa), ha giocato 27 minuti contro i rossoblu, risultando fondamentale sul calcio d’angolo che ha portato all’autorete di Gianluca Scamacca. La grinta con cui è tornato sul terreno di gioca Mandzukic deve essere di esempio per tutti per fare bene in questo finale di stagione. Contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, tornerà anche Zlatan Ibrahimovic, ma mister Stefano Pioli ha una valida alternativa da utilizzare a gara in corso.