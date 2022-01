Milan, Messias e la giusta continuità: per lui 663 minuti giocati da dopo l'infortunio

L’avvio di stagione di Junior Messias con il Milan non è stato dei migliori. Prima il ritardo di condizione dovuto ad una non perfetta preparazione fatta a Crotone, poi l’infortunio muscolare che lo ha costretto a rimanere fermo per un mesetto. Da quando è rientrato però – era il 20 novembre nella sfida contro la Fiorentina – Messias sta trovando la giusta continuità. Tolti i 16 minuti disputati contro l’Atalanta il 3 ottobre, Messias dalla Fiorentina in poi ha giocato 663 minuti fra campionato e Champions League, trovando la giusta continuità sia di minutaggio che di rendimento. Ora può essere considerato un valore aggiunto per la rosa di Stefano Pioli.