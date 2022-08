MilanNews.it

Come riportato dai dati statistici della Serie A, il più veloce in sprint in Milan-Bologna è stato Junior Messias con 33.58 km/h; subito dietro il brasiliano, ci sono De Ketelaere (33.41 km/h) e Rafael Leao (33.14 km/h). Ai piedi del podio Tonali (33.1 km/h) e Saelemaekers (32.87 km/h).