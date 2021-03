Milan, Mexes compie oggi 39 anni: tanti auguri all'ex rossonero

Compie oggi 39 anni Philippe Mexes. L’ex difensore centrale francese, che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan per 5 stagioni, oggi è un ex calciatore. Mexes ha giocato nel Milan dal 2011 al 2016 scendo in campo in totale 114 volte e segnando 7 gol. Con i rossoneri ha vinto una Supercoppa Italiana proprio appena arrivato. La redazione di Milannews gli augura un felice compleanno.