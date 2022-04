Milan, miglior salvataggio del mese: premiato Mike Maignan con la sua parata contro il Bologna

Attraverso i propri canali social, il Milan ha chiuso le votazioni per il miglior salvataggio del mese di aprile. I tifosi hanno scelto il grande salvataggio di Magic Mike Maignan contro il Bologna: un colpo di reni incredibile sulla conclusione da lontano di Barrow.

Best cover from April powered by wefox 🚫



You voted @mmseize's superb stop as the winner, well deserved



Avete votato il volo di Maignan come miglior salvataggio del mese #SempreMilan pic.twitter.com/HGazh7caMZ