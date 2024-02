Milan, Mike Maignan non para un rigore da aprile

Mike Maignan ha abituato i tifosi milanisti a grandi parate in questi anni. Ma c'è un dato non proprio positivo che riguarda il portierone rossonero: il francese non para infatti un rigore dallo scorso 18 aprile quando neutralizzò un penalty a Kvaratskhelia nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli.

Da quel giorno, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, per Maignan siamo a dieci rigori non parati su dieci. Contro il Rennes, Magic Mike ha preso gol dal dischetto due volte da Bourigeaud, mentre prima di c’erano stati Pessina, Soulé, Orsolini, Paredes, Koopmeiners, Reus, Pereyra e Calhanoglu.