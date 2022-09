Milan, Mirante non gioca dal 6 maggio 2021 in Roma-Manchester Utd

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'infortunio subito in nazionale da Mike Maignan, che lo costringerà ai box per 2-3 settimane, rimangono a disposizione di Stefano Pioli i due portieri di riserva Tatarusanu e Mirante; per l'italiano l'ultima presenza in una gara ufficiale è datata 6 maggio 2021, quando difese i pali della Roma nella semifinale di ritorno dell'Europa League contro il Manchester Utd, vincendo per 3-2 senza però riuscire a passare il turno.