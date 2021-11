Milan-Napoli, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

Il Milan giocherà l'ultima partita in casa del 2021 il prossimo 19 dicembre alle 20.45 nel big match contro il Napoli, gara valevole per la 18esima giornata di Serie A, prima di chiudere il girone d'andata con la trasferta di Empoli.

Sono 167 le sfide totali tra Milan e Napoli, con 146 confronti in Serie A che hanno visto i rossoneri avere la meglio in 55 occasioni, 48 i pareggi e 43 le vittorie partenopee. L'ultimo Milan-Napoli giocato a dicembre risale alla stagione 2014/15 e il Milan si è imposto sugli avversari con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Ménez e Bonaventura.

I biglietti per Milan-Napoli saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

- La prima, quella dedicata agli abbonati, apre alle 10.00 di martedì 30 novembre e chiuderà alle 23.59 di mercoledì 1° dicembre.

- La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, inizierà alle ore 10.00 giovedì 2 dicembre e chiuderà alle 23.59 del giorno stesso.

- La terza e ultima fase, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10 di venerdì 3 dicembre e resterà aperta fino ad esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Napoli parte dai 34€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 34€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto. Inoltre, per Milan-Napoli sarà attivo il cambio nominativo.