Milan-Napoli è una partita Scudetto? Rabiot risponde senza pensarci troppo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20News
di Antonello Gioia

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano.

Milan-Napoli è già una partita Scudetto?
"Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato".