Meglio il Milan, per attenzione e volontà. Anche i rossoneri però non graffiano. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che si sofferma sullo 0-0 di ieri. Gattuso - si legge - oggi rischia di essere scavalcato dalla Roma in trasferta a Bergamo ed essere spinto fuori dalla zona Champions. Però Piatek quando entra dà l’impressione di poter aiutare la squadra nella corsa al quarto posto.