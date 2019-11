Milan-Napoli, le partite di Donnarumma contro i partenopei

Gigio Donnarumma e le sfide con il Napoli. Per un campano come lui, all'inizio, non è stato facile. Giocare contro la squadra della sua gente, della sua terra. Qualche errore era dovuto anche a una situazione emotiva del tutto particolare, sia a San Siro che al San Paolo. Ultimamente, però, da questo punto di vista le cose sono andate a posto. E possono essere messe in preventivo per un talento giovanissimo.



Tanto che i Milan-Napoli di Gigio possono essere sintetizzati in due episodi. Nel gennaio 2017, sul risultato di 2-1 per i partenopei, i rossoneri stavano attaccando a tutto spiano a San Siro alla ricerca del pareggio. Su un'azione di calcio d'angolo, Donnarumma colpisce la palla di testa e sfiora il gol. Sarebbe stato un episodio storico, clamoroso nel suo genere.



Nell'aprile 2018, invece, con il Napoli di Sarri in piena lotta scudetto con la Juventus, il Milan di Gattuso riesce a tenere il campo e a giocare a scacchi. Lo 0-0 non si schioda, ma un traversone nel finale apre un mondo davanti allo sguardo di Arek Milik: il centravanti polacco è completamente solo davanti a Donnarumma e calcia sostanzialmente a colpo sicuro ma il classe '99, aiutato dalla sua enorme qualità e dalla sua forza di spinta, riesce a deviare in corner.



Una palla che ha difeso lo 0-0 rossonero e che è forse costata lo scudetto agli azzurri. Una parata che ha avuto una enorme risonanza, un gol ormai scritto diventato un gol sventato alla grande.