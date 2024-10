Milan-Napoli, rossoneri a caccia di un altro clean sheet: i precedenti

Manca sempre meno per l'attesa sfida di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, reduce da due vittorie consecutive tra Udinese e Brugge dovrà giocare una gara quasi perfetta contro gli azzurri, soprattutto per sopperire alle mancanze, pesanti, di Theo e Reijnders. In avvicinamento alla gara di questa sera, in programma alle 20.45 a San Siro, queste alcune statistiche della sfida tra rossoneri e azzurri.

Il Milan ha vinto senza subire gol tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022 e non fa meglio in campionato da una serie di quattro tra marzo e maggio 2014.