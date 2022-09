Milan-Napoli sfida Scudetto con l'articolo indeterminativo. Pioli sostituisce Leao a sorpresa

MilanNews.it

Il big match della settima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 in un San Siro gremito da oltre 70mila spettatori, vedrà sfidarsi le due migliori squadre per gioco e risultati del nostro campionato: da una parte il Milan di Pioli, senza la sua stella Leao, dall'altra il Napoli di Spalletti, senza il suo uomo di punta Osimhen.



UNA sfida Scudetto

Ci si aspetta, comunque, grandissimo spettacolo, con le mosse tattiche delle due squadre pronte ad esaltare le grandi qualità dei singoli e viceversa. Non è un caso che Pioli, nella conferenza stampa di vigilia, abbia definito Milan-Napoli come sfida Scudetto, anteponendo, però, a tale definizione, l'articolo indeterminativo 'una': "È una sfida Scudetto, perché il campionato sarà talmente equilibrato perché 3 punti in più o in meno faranno la differenza". Al settimo turno, d'altronde, non è ancora possibile parlare de 'LA sfida Scudetto', ma è ovvio che chiudere la primissima parte di campionato prima della sosta in testa alla classifica e al girone di Champions darebbe grande slancio per il mese di ottobre.



La probabile formazione

Come anticipato, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Leao squalificato e dei suoi immediati sostituti Rebic e Origi; al posto del portoghese, il tecnico rossonero dovrebbe inserire a sorpresa Rade Krunic dal primo minuto, con Saelemaekers a destra e De Ketelaere al centro della trequarti, superando nei ballotaggi sia Messias che Brahim Diaz. Per il resto formazione confermata: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mediana con Giroud unica punta.