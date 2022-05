Milan, nel pomeriggio si parte per Reggio. Prima rifinitura e pranzo insieme

MilanNews.it

La vigilia della sfida contro il Sassuolo, decisiva per le sorti del campionato, è arrivata. Il Milan partirà oggi pomeriggio per Reggio Emilia in treno come riporta la Gazzetta dello Sport. Prima, alle 10.30, tra pochi minuti, ci sarà la colazione a cui seguirà alle 11.30 l'allenamento di rifinitura. Dopo il pranzo, alle 14.15 parlerà Pioli per l'ultima conferenza stampa pre partita della stagione e poi si partirà. Il Milan alloggerà in un albergo abbastanza vicino al Mapei Stadium.