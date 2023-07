Milan, nel Trofeo Berlusconi l'esordio in rossonero di Chukwueze

Samuel Chukwueze non raggiungerà il resto della squadra rossonera negli Stati Uniti, ma resterà a Milanello a lavorare da solo in attesa del ritorno dei compagni di squadra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esordio in maglia rossonera dell'attaccante esterno nigeriano avverrà l'8 agosto contro il Monza nel nuovo Trofeo Silvio Berlusconi.