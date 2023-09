Milan, nessun prestito in rosa: ecco la situazione delle altre big

Transfermarkt.it ha indagato nelle rose delle 20 squadre di Serie A per scovare i prestiti e individuare così quale compagine ne ha di più e rischia di dover perdere alcuni dei suoi giocatori, oppure pagarne a caro prezzo il riscatto tra qualche mese. Il Milan ha zero prestiti in rosa, con la situazione Jovic che potrebbe rientrare nella casistica, ma il contratto con la Fiorentina scadrà a fine anno, quindi poi il Milan lo potrà tesserare, in ogni caso non è previsto un esborso economico per il cartellino.

Ecco la situazione delle altre big: il Napoli ha un solo prestito (Gollini), l'Atalanta 2 (Holm e Charles De Ketelaere, proprio dal Milan), 4 per la Lazio (Rovella, Pellegrini, Guendouzi, Sepe) e per l'Inter (Audero, Arnautovic, Carlos Augusto e Frattesi, tutti giocatori da riscattare e tesserare definitivamente), la Roma ne ha 5 (Lukaku, Kristensen, Renato Sanches, LLorente, Azmoun).