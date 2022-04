Milan, nessun rigore a favore nelle ultime 15 partite disputate

MilanNews.it

Le recenti difficoltà del Milan a trovare la via del gol possono essere spiegate anche nel fatto che i rossoneri non ricevono un rigore a favore da ben 15 partite, di cui 12 in campionato e 3 in Coppa Italia. L’ultimo penalty a favore del Diavolo, peraltro sbagliato da Theo Hernandez, risale al 17 gennaio 2022: Milan-Spezia 1-2. Al 45esimo del primo tempo e sul risultato di 0-0, il francese fallì dal dischetto. Il Milan poi andò in vantaggio con Rafael Leao, si fece raggiungere da Kevin Agudelo e addirittura perse dopo il gol di Emmanuel Gyasi e dopo la rete regolare tolta a Junior Messias.