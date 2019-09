Milan, nessun rigore negli ultimi dieci derby di A

Icardi e Lautaro sono gli unici marcatori dal dischetto negli ultimi dieci derby giocati in Serie A: due rigori (nessuno per il Milan) su venticinque gol totali. Insomma, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, dentro l’area la tendenza è molto chiara: i falli sanzionati sono pochi, mentre i gol arrivano praticamente tutti da qui. Dal 2014 a oggi, infatti, gli unici a colpire dalla distanza sono stati Guarin, Candreva e Suso.