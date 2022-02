Milan, nessun rinforzo in difesa a gennaio. Tuttosport: "Diavolo, ora rischi"

Nonostante le mille voci e i tanti nomi accostati, alla fine il Milan non preso nessun rinforzo in difesa durante l'ultimo mercato invernale. "Diavolo, ora rischi" è il titolo di questa mattina di Tuttosport che spiega che i rossoneri si sarebbero dovuti rafforzare in quella zona di campo dopo il grave infortunio di Kjaer. Ora il Diavolo, per questa seconda parte di stagione, avrà quindi a disposizione solo tre centrali di ruolo (Tomori, Romagnoli e Gabbia), più un terzino adattato (Kalulu).