Milan, nessun sudamericano in rosa per la prima volta dal 96-97

Guardando a dati e curiosità particolari riguardanti l'attuale rosa rossonera si può sottolineare una particolarità. Per la prima volta dopo tantissimi anni, infatti, il Milan non ha nessun giocatore sudamericano in rosa. Per una squadra, come quella rossonera, che ha basato molti successi su grandi talenti del sud-america è una particolarità che non avveniva dalla stagione 1996-97.