Milan, nessuno come Zlatan: è Ibra il miglior attaccante rossonero del 2020

Il miglior attaccante del Milan del 2020 non può essere che Zlatan Ibrahimovic, autore di ben 22 gol in 30 partite: nessun attaccante milanista ha segnato così tanto nell'ultimo anno. Ma al di là del suo grande apporto realizzativo, la presenza dello svedese è stata fondamentale anche per la crescita di tutti gli altri giocatori che hanno alzato il livello del loro rendimento rispetto alle scorse stagioni. L'ultima parte del 2020 è stata caratterizzata da due infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare un po' di partite, ma Ibra è prontissimo per vivere un 2021 da protagonista.