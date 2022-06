Milan-Newcastle, continua il duello per Botman. Gli inglesi nel frattempo piazzano un colpo in difesa

MilanNews.it

Il duello tra Milan e Newcastle per Sven Botman continua, e al momento sembra il più classico degli stalli alla messicana. Una situazione apparentemente immobile, in attesa di un passo falso degli avversari. Il centrale olandese ha espresso il suo gradimento verso i rossoneri, mentre il Newcastle offrirebbe una cifra più alta al Lille.

Nel frattempo che la situazione si risolva, in un modo o nell’altro, il club inglese piazza un colpo in difesa: secondo The Athletic è fatta per Charlie McArthur, centrale 17enne in arrivo dal Kilmarnock. Lo scozzese è considerato un grande talento e un bel colpo per il futuro.