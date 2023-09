Milan-Newcastle, Ibra in tribuna vicino all'amico Abate

vedi letture

Ospite del Milan per la sfida Champions contro il Newcastle dopo la visita a Milanello di ieri mattina, Zlatan Ibrahimovic è in tribuna a San Siro e siede vicino all'amico Ignazio Abate, tecnico della Primavera che oggi ha battuto 4-0 il Newcaslte in Youth League.