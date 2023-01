Milan, niente Torino per Thiaw: deve scontare una giornata di squalifica rimediata con lo Schalke 04

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercoledì contro il Torino, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di diversi giocatori infortunati. A questa lista si aggiungerà anche Malick Thiaw, il quale deve ancora scontare una giornata di squalifica rimediata in Coppa di Germania con lo Schalke 04 nella scorsa stagione: il difensore tedesco era stato infatti espulso il 21 ottobre 2021 in Monaco 1860-Schalke 04 ed era stato fermato per due turni (la prima giornata l'ha già scontata il 31 Luglio in Schalke 04-Bremer SV).