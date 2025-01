Milan, nominati due nuovi Consiglieri: Castleblanco di RedBird e Mitchell di Elliott

Con un comunicato ufficiale il Milan ha annunciato la nomina di nuovi consiglieri del Cda: "In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. convocata per oggi, è stata confermata la nomina per cooptazione di David Castelblanco, attualmente Partner di RedBird Capital Partners, nella carica di Consigliere di AC Milan S.p.A e nominato Dominic Oliver Mitchell, di Elliott Investment Management, quale nuovo componente dello stesso Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione passa dunque da 11 a 12 membri, così composto: Paolo Scaroni (Presidente), Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerry Cardinale, Randy Levine, Robert Klein, Mark Dowley, Gordon Singer, Riccardo Stefanelli, Alfredo Craca, David Castelblanco, Dominic Oliver Mitchell".

Queste le "quote" del CdA tra RedBird ed Elliott:

Cinque membri di RedBird:

Gerry Cardinale

Randy Levine

Mark Dowley

Robert Klein

David Castelblanco

Due membri di Elliott:

Gordon Singer

Dominic Oliver Mitchell

Quattro membri di AC Milan:

Paolo Scaroni (presidente)

Giorgio Furlani (AD)

Stefano Cocirio (CFO)

Alfredo Craca

Un membro indipendente (nominato da RedBird):

Riccardo Stefanelli