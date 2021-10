Milan, non manca molto per i rientri di Florenzi e Messias

Dopo la sosta per le nazionali, mister Pioli dovrebbe recuperare altre pedine importanti. Si tratta di Alessandro Florenzi e Junior Messias, i quali sono fermi ai box ormai da parecchio tempo. L’ex Roma potrebbe rientrare già in settimana, quindi non è da escludere una sua convocazione per il derby del 7 novembre, ma Pioli e il suo staff non intendono correre rischi. Ecco perché, come detto, sia l’azzurro che il brasiliano potrebbero tornare a disposizione dopo la pausa.