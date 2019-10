Fermato sul 2-2 dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, il Milan non pareggia due match di fila in Serie A da febbraio (anche in quel caso la seconda partita la giocò all’Olimpico contro i giallorossi). Sul fronte opposto, però, si ritroverà una Roma che, invece, non ha subito gol in due delle ultime tre gare di campionato: tanti clean sheet quanti nelle precedenti 11.