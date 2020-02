Milan, non solo Ibra: spiragli di Rebic con vista sul futuro

Se da un lato è indubitabilmente vero che Zlatan Ibrahimovic abbia ribaltato la verve agonistica del Milan, regalando spiragli di grande calcio a tifosi che ormai sembravano pericolosamente assuefatti alla mediocrità generale rossonera, dall’altro va sottolineato come i barlumi di luce a tinte rossonere di questa fase della stagione stiano arrivando anche da Ante Rebic. Il croato, protagonista di un primo tempo sontuoso anche nel derby prima di sprofondare sotto i colpi nerazzurri al pari dei suoi compagni di squadra, ha fatto in tempo a incrementare il suo bottino personale che lo vede parte attiva in quattro degli ultimi sette gol realizzati dai ragazzi di Pioli. Un dato indicativo, se si pensa che all’inizio del mese di gennaio era descritto alla stregua di un oggetto misterioso ad un passo dall’addio dopo un girone d’andata del tutto anonimo. La speranza rossonera è che la seconda fase della stagione possa regalare al Milan un protagonista in più, magari con prospettiva di prendere parte alla costruzione di un progetto a lunga scadenza e che possa contare anche su di lui.