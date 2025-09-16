Milan, non solo Udine: Allegri non sarà in panchina anche contro il Lecce in Coppa Italia

Milan, non solo Udine: Allegri non sarà in panchina anche contro il Lecce in Coppa ItaliaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40News
di Manuel Del Vecchio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan-Bologna, è stato fermato per un turno (più un'ammenda di 10 mila euro) "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". 

Allegri dopo Udinese-Milan salterà anche Milan-Lecce di Coppa Italia del 23 settembre 2025 alle ore 21.00: contro i salentini sconterà il secondo turno di squalifica rimediato in finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.