Milan, nonostante la sconfitta di La Spezia quella attuale è la prima parte di stagione migliore dal 2003/2004

Contro lo Spezia è arrivato il primo vero fallimento del Milan dell’ultimo anno. Nelle sconfitte con Juventus ed Atalanta le assenze e l’altissimo livello degli avversari avevano alleviato la delusione, il fragore dello 0-3 in Europa League contro il Lille è stato presto cancellato dal primato nel girone. Al Picco i ragazzi di mister Pioli hanno fallito l’esame di Italiano, riprendendo il nome dell’allenatore dei bianconeri, che con le sue idee ha vinto la partita. E’ vero, bisogna riconoscere i meriti degli avversari, ma da un Milan quasi al completo contro una neopromossa ci si deve aspettare di più. Un passo falso però non cancella lo straordinario lavoro portato avanti fino ad ora, e i risultati rimangono. Il Diavolo, complice anche il successo contro la Lazio dell’Inter, ha perso il primo posto in classifica, ma i 49 punti raccolti in 22 giornate rappresentano il miglior bottino dal 2004. La squadra allora allenata da Ancelotti, a questo punto della stagione, giganteggiava in testa alla classifica con 55 punti, e a maggio vinse il campionato. E nonostante non essere riuscita a segnare in Liguria, i numeri della squadra di Pioli, anche dal punto realizzativo, sono ottimi: il Milan non raggiungeva quota 45 gol dopo 22 giornate addirittura dal campionato 1999/2000. Come cantavano i Luna Pop, in questa stagione rossonera “C’è qualcosa di grande”. E non sarà una singola battuta d’arresto a rovinare tutto.

Giovanni Picchi