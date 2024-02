Milan, novità per lo stadio? Tuttosport: "Contatto con l'Inter, si riapre la partnership?"

Il Milan si muove per il nuovo stadio. Lo racconta Tuttosport, che spiega come la scorsa settimana abbia avuto sostanziali novità in casa rossonera. Il Milan ha definito l'acquisto dei terreni a San Donato per 15 milioni, ma ha anche avuto un sopralluogo a San Siro con i rappresentanti del colosso delle costruzioni WeBuild, riaprendo ad un'ipotesi di ristrutturazione del Meazza. Ma come rivela il quotidiano, negli scorsi giorni sarebbe arrivato un contatto anche con l'Inter, con cui sembrava essersi interrotta l'idea di collaborazione. I nerazzurri pensano a Rozzano come nuova area di costruzione, ma non hanno chiuso l'ipotesi di una partnership con i rossoneri per il nuovo impianto. La dirigenza dell’Inter ha preso tempo spiegando ai colleghi rossoneri che deve valutare il presidente Steven Zhang, si legge sul quotidiano. Ma il Milan vuole stringere, su iniezione di Cardinale.

Le parole di Cardinale al Corriere della Sera

"Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti. Riconsiderare San Siro? Non credo a questo punto, ma ogni opzione merita attenzione".