Milan, nuovo record per Theo Hernandez dopo la partita contro la Roma

Nella vittoriosa serata di San Siro contro la Roma, Theo Hernandez è stato decisivo con il gol del definitivo 3 a 1 che ha difatti congelato il risultato e consegnato con 10' d'anticipo rispetto alla fine della partita i tre punti al Milan.

La rete messa a segno ieri dal francese è stata importante non solo per i rossoneri ma anche per il ragazzo stesso, visto che gli è valsa un nuovo importante record personale. Come riporta Opta, Theo Hernandez è stato coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei, con 27 reti e 23 assist.