Milan, occhi su Todibo del Barcellona: ecco chi è

In vista del mercato di gennaio, il Milan avrebbe messo gli occhi su Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di un giocatore con un fisico imponente (1 metro per 90 per 71 chili), dotato però anche di buona tecnica, tanto che nella sua breve carriera ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti alla difesa. Dopo essere cresciuto nel Las Lilas ed essere esploso nel Tolosa, lo scorso gennaio passa al Barcellona per circa un milione di euro e firma un contratto di quattro anni, nel quale viene inserita una clausola rescissoria da 150 milioni.