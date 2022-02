Milan, occhio a Immobile e Pedro: 30 gol in due in questa stagione

Questa sera il Milan sfiderà la Lazio in Coppa Italia. Il match è valido per i quarti di finale della competizione e chi passerà il turno, sfiderà in semifinale l’Inter. La Lazio ha una coppia d’attacco di tutto rispetto a cui il Milan dovrà fare molta attenzione: Ciro Immobile e Pedro. Le due stelle offensive della squadra di Maurizio Sarri in stagione, considerando tutte le competizioni, hanno realizzato 30 gol, di cui 22 l’italiano e 8 lo spagnolo.