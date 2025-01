Milan, occhio ai cartellini contro il Parma: Fofana è diffidato, e domenica prossima c'è il derby

vedi letture

Archiviata la vittoria contro il Girona, il Milan è subito tornato in campo a Milanello per preparare la delicata sfida di domenica contro il Parma. All'andata la formazione di Fabio Pecchia riuscì ad imporsi in maniera più che convincente su quella di Paulo Fonseca, che però oggi è di Sergio Conceiçao, anche se a livello di risultati le cose non sono cambiate.

Il Milan continuerebbe a preferire la Champions al campionato, e la vittoria, il pareggio e la sconfitta nelle prime 3 di Serie A del nuovo allenatore portoghese lo confermano. Contro il Parma però non si può sbagliare, anche perché sennò il discorso quarto posto si complicherebbe più di quanto già non lo è.

Occhio dunque ai risvolti emotivi e non che potrebbe avere la partita contro i ducali. Occhio soprattutto ai cartellini gialli, perché potrebbero costare a Sergio Conceiçao un titolarissimo contro l'Inter. Youssouf Fofana rischia infatti di saltare il derby perché diffidato. Nel momento in cui il francese dovesse essere ammonito contro il Parma, scatterebbe in automatico una squalifica che potrebbe pesare e non poco al Milan.