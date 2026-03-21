Milan, occhio al secondo inciampo di fila. L'anno scorso arriveranno tre ko consecutivi proprio iniziando dal Torino

vedi letture

Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N); con il ko rimediato nell'ultimo turno contro la Lazio, i rossoneri potrebbero subire due sconfitte consecutive per la prima volta nella competizione da febbraio-marzo 2025: tre in quel caso, la prima delle quali proprio contro il Torino. Lo riporta Opta.

MIGLIORAMENTI DA FARE, MA ALLEGRI NON CAMBIA

Il merito più grande di Massimiliano Allegri è stato quello di aver riportato nelle prime posizioni il Milan. E per farlo la prima cosa su cui ha lavorato è stata la fase difensiva perchè nella scorsa stagione i rossoneri incassavano troppi gol. Per prendere meno reti (quella milanista è al momento la miglior difesa della Serie A), è stata di conseguenza "sacrificata" un po' la fase offensiva e questo ha portato il Diavolo a segnare meno rispetto alle altre formazioni che stanno lottando per i quattro posti Champions (44 gol in 29 partite, delle prime sei della classifica solo la Roma ne ha siglati meno). E le difficoltà realizzative del Milan sono aumentate nel 2026: 12 gare giocate e appena 14 reti segnate. Se si prendono in considerazione solo gli ultimi quattro match contro Parma, Cremonese, Inter e Lazio, la squadra di Allegri ha segnato appena tre gol. Ma c'è un altro dato ancora più preoccupante, vale a dire che solo la metà di questi 14 gol non sono stati messi a segno dagli attaccanti. Cosa può fare Max Allegri per migliorare questi numeri? Un'ipotesi potrebbe essere un cambio di modulo, passando dal 3-5-2 ad un più offensivo 4-3-3, ma il tecnico livornese non sembra intenzionato a modificare il sistema di gioco, se non a partita in corso in caso di necessità. Ma l'allenatore milanista non sembra intenzionato a cambiare nemmeno gli uomini in campo: dopo i noti fatti dell'Olimpico, Leao e Pulisic hanno fatto pace a Milanello e dovrebbero essere confermati dal primo minuto anche sabato contro il Torino. Visto il rendimento negativo di questa coppia d'attacco nelle ultime partite, nelle quali hanno mostrato poca compatibilità, forse è arrivato il momento di provare qualcosa di diverso e di dare una chance dall'inizio a Nkunku e soprattutto a Fullkrug, la cui fisicità potrebbe portare grandi benefici anche agli altri attaccanti rossoneri, ma Allegri sembra deciso a continuare con la coppia Pulisic-Leao.