Milan, oggi 8ª gara di campionato: a San Siro arriva il Verona. Info e dettagli

Dopo le due settimane di sosta per le nazionali, torna la Serie A e torna in campo il Milan. Alle 20:45, infatti, i rossoneri ospiteranno a San Siro l'Hellas Verona, nella gara valida per l'ottava giornata di campionato. Il match sarà visibile sia in diretta su DAZN che su SkySport e verrà, inoltre, raccontato azione dopo azione e minuto dopo minuto dal live testuale di MilanNews.it.