MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la preparazione per la gara di domenica contro l'Atalanta. Oggi allenamento al mattino per i rossoneri che si sono ritrovati per colazione, come di consueto, prima di scendere negli spogliatoi. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.