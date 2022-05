MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, nella giornata di oggi il Milan usufruirà di un giorno di riposo: non ci sarà, dunque, alcuna seduta di allenamento a Milanello. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 11 maggio con un allenamento pomeridiano in vista del match contro l'Atalanta di domenica.