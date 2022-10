Milan, oggi gli esami per Kjaer e Calabria. Si teme uno stop serio per il capitano

MilanNews.it

Gli esami clinici per Simon Kjaer e per Davide Calabria, infortunatisi durante Empoli-Milan, saranno effettuati nella giornata di oggi Per entrambi, comunque, è impossibile un rientro in campo nel match contro il Chelsea e in quelli immediatamente successivi; anzi, come dichiarato da Pioli nel post partita, per il capitano rossonero si teme un lungo stop e un rientro nel 2023.